Vainqueur du Challenger de Nouméa, puis sorti des qualification à l’Open d’Australie et tombeur en trois sets de Jiri Lehecka (19e mondial) au premier tour, le jeune Arthur Gea, 198e mondial, a finalement été stoppé par l’inusable Stanislas Wawrinka (40 ans).
Dans des propos relayés par L’Equipe après la victoire de son joueur au super tie‐break, au terme d’un combat de 4h30, l’entraîneur du Suisse de 40 ans, Magnus Norman, n’a pas tari d’éloges à l’égard du Français de 21 ans.
« Super jeu, un coup droit exceptionnel aujourd’hui. C’était dur pour Stan, parce qu’il a aussi une très bonne main, il sent bien le jeu, dirige très précisément sa balle et on sentait qu’il avait emmagasiné de la confiance avec son titre en Challenger à Nouméa puis ses qualifs à Melbourne. En plus, lui et son équipe ont été super à la fin du match, ils sont venus nous féliciter, je lui souhaite le meilleur pour la suite de la saison. »
Un tout autre défi attend « Stan the man » au troisième tour à Melbourne, où il affrontera le 9e mondial Taylor Fritz. Celui qui dispute sa dernière saison sur le circuit a désormais deux jours pour récupérer.
Publié le jeudi 22 janvier 2026 à 13:11