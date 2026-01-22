Vainqueur du Challenger de Nouméa, puis sorti des quali­fi­ca­tion à l’Open d’Australie et tombeur en trois sets de Jiri Lehecka (19e mondial) au premier tour, le jeune Arthur Gea, 198e mondial, a fina­le­ment été stoppé par l’inu­sable Stanislas Wawrinka (40 ans).

Dans des propos relayés par L’Equipe après la victoire de son joueur au super tie‐break, au terme d’un combat de 4h30, l’en­traî­neur du Suisse de 40 ans, Magnus Norman, n’a pas tari d’éloges à l’égard du Français de 21 ans.

« Super jeu, un coup droit excep­tionnel aujourd’hui. C’était dur pour Stan, parce qu’il a aussi une très bonne main, il sent bien le jeu, dirige très préci­sé­ment sa balle et on sentait qu’il avait emma­ga­siné de la confiance avec son titre en Challenger à Nouméa puis ses qualifs à Melbourne. En plus, lui et son équipe ont été super à la fin du match, ils sont venus nous féli­citer, je lui souhaite le meilleur pour la suite de la saison. »

Un tout autre défi attend « Stan the man » au troi­sième tour à Melbourne, où il affron­tera le 9e mondial Taylor Fritz. Celui qui dispute sa dernière saison sur le circuit a désor­mais deux jours pour récupérer.