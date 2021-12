Après avoir eu connais­sance de la déci­sion de Pierre‐Hugues Herbert, son parte­naire de double, de ne pas voyager en Australie à cause notam­ment de la vacci­na­tion obli­ga­toire, Nicolas Mahut a décidé de jouer le double avec Fabrice Martin lors du premier Grand Chelem de l’année.

« J’ai pris les devants. Il était dispo­nible. On a déjà joué ensemble. Ça me permet de jouer avec quelqu’un que je connais, que j’apprécie et avec qui je peux me préparer. L’idée de jouer avec un joueur qui ne joue que le double, ça me permet de mieux me préparer. »