S’il a démarré la saison par deux défaites (contre Norrie et De Minaur en United Cup), une première depuis le début de sa carrière, et qu’il commen­cera l’Open d’Australie (à partir du 16 janvier) sans aucune victoire au comp­teur en 2023, Rafael Nadal reste confiant.

Dans des propos rapportés par The Age, l’homme aux 22 titres du Grand Chelem a fait preuve d’op­ti­misme. Ses concur­rents sont prévenus.

« Il est vrai que ces derniers mois, je n’ai pas pu trop concourir et que perdre ces deux matchs à Sydney n’est pas la meilleure façon de préparer un Grand Chelem, mais honnê­te­ment, je ne suis pas du tout mécon­tent de ma prépa­ra­tion. Je me suis beau­coup entraîné et je pense être en très bonne forme. Je dois juste montrer qu’en compé­ti­tion, je peux gagner des matchs. Je suis confiant. Si je peux faire un bon bloc d’en­traî­ne­ment cette semaine, j’au­rais mes chances de conserver mon titre. Pourquoi pas », a lâché Rafa.