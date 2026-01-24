AccueilOpen d'AustralieMalgré un bilan inquiétant, l'entraineur de l'équipe de France n'est pas inquiet...
Open d'Australie

Malgré un bilan inquié­tant, l’en­trai­neur de l’équipe de France n’est pas inquiet : « Nos joueurs arrivent de mieux en mieux à se struc­turer. Dans l’en­semble ils se sont consti­tués de très bonnes équipes, bien staf­fées, cela prend forme »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

358

Même si ce tournoi du Grand Chelem n’est pas le plus suivi des quatre, force est de constater que le bilan trico­lore est presque catastrophique. 

Même si l’on peut forcé­ment se cacher derrière des tirages au sort diffi­cile, le contraste avec la perfor­mance de notre voisin italien confirme que l’on vit une période difficile. 

Côté dames, c’est le désert, côté hommes la densité dans le top 100 est presque anec­do­tique quand on a un seul joueur qui parvient à se hisser au 3ème tour 

Interrogé par nos confrères de l’Equipe, Laurent Raymond, l’en­trai­neur de l’équipe de France de Coupe Davis a préféré posi­tiver, on le comprend presque : « Bien sûr que les résul­tats sont globa­le­ment déce­vants mais para­doxa­le­ment, je trouve que nos joueurs arrivent de mieux en mieux à se struc­turer. Dans l’en­semble ils se sont consti­tués de très bonnes équipes, bien staf­fées, cela prend forme »

Publié le samedi 24 janvier 2026 à 09:08

Article précédent
Maylin se fâche sur Sinner et le toit : « Les personnes qui vont commencer à crier au complot ne sont que des pauvres et misé­rables étrons »
Article suivant
Luciano Darderi, tombeur de Khachanov mais à bout de force : « Comment vais‐je passer les prochaines heures ? Baignoire de glace, riz et poulet, et ensuite au lit ! »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.