Même si ce tournoi du Grand Chelem n’est pas le plus suivi des quatre, force est de constater que le bilan tricolore est presque catastrophique.
Même si l’on peut forcément se cacher derrière des tirages au sort difficile, le contraste avec la performance de notre voisin italien confirme que l’on vit une période difficile.
Côté dames, c’est le désert, côté hommes la densité dans le top 100 est presque anecdotique quand on a un seul joueur qui parvient à se hisser au 3ème tour
Interrogé par nos confrères de l’Equipe, Laurent Raymond, l’entraineur de l’équipe de France de Coupe Davis a préféré positiver, on le comprend presque : « Bien sûr que les résultats sont globalement décevants mais paradoxalement, je trouve que nos joueurs arrivent de mieux en mieux à se structurer. Dans l’ensemble ils se sont constitués de très bonnes équipes, bien staffées, cela prend forme »
Publié le samedi 24 janvier 2026 à 09:08