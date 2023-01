Balayé en un peu plus de 2h de jeu par Novak Djokovic en huitièmes de finale de l’Open d’Australie, Alex De Minaur n’a pas la rancune tenace.

D’autant qu’en plus d’avoir été malmené sur le court, l’Australien avait en plus été critiqué par le Serbe lors de la confé­rence de presse d’après match à cause de sa prise de posi­tion radi­cale lors de l’édi­tion 2022 de l’Open d’Australie avant l’ex­pul­sion du terri­toire du joueur serbe.

Too good Novak 🙌🙌🙌 — alex de minaur (@alexdeminaur) January 29, 2023

Mais après la finale remportée par Nole face à Tsitsipas ce dimanche, De Minaur a décidé de publier un tweet afin de montrer son respect : « Tu es trop fort Novak. »

Novak Djokovic aura donc réussi à tout le monde d’ac­cord sur cette édition 2023. Et c’est aussi la marque des légendes.