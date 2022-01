Le bilan est positif pour les Bleus sur cette première journée de l’Open d’Australie.

Sur neuf joueurs trico­lores engagés, hommes et femmes confondus, cinq se sont quali­fiés. Outre Gaël Monfils, expé­ditif, Adrian Mannarino, Benjamin Bonzi et Harmony Tan se sont quali­fiés pour le 2e tour. Lucas Pouille et Corentin Moutet s’af­frontent dans un duel franco‐français.

Adrian Mannarino a remporté un gros combat en cinq sets contre l’Australien James Duckworth, pour rappel quart de fina­liste à Bercy en novembre dernier : 6–4, 2–6, 3–6, 6–2, 6–1, en 3h11. Il devrait affronter un client en la personne d’Hubert Hurkacz au 2e tour.

Benjamin Bonzi a déroulé contre Peter Gojowczyk (82e mondial) : 6–3, 6–3, 6–3, en 1h37. Karen Khachanov l’at­tend pour son prochain match.

Du côté des filles, Harmony Tan a réalisé un magni­fique coup contre la 42e mondiale, Yulia Putintseva : 6–3, 6–3, en 1h20. Elle défiera mercredi Elina Svitolina, tombeuse de Fiona Ferro.

Kristina Mladenovic n’a pas fait le poids non plus contre Belinda Bencic.