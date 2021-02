Il avait convain­cu sur ses deux pre­miers tours en domi­nant sans concé­der le moindre set Novak et Kecmanovic… Mais la troi­sième marche de l’Open d’Australie était tout sim­ple­ment trop haute pour Adrian Mannarino, der­nier tri­co­lore en lice dans le tableau mas­cu­lin. Le Français n’a jamais été en mesure d’in­quié­ter un seul ins­tant son adver­saire du jour, l’Allemand Alexander Zverev, numé­ro 7 mon­dial et out­si­der pro­cla­mé pour la vic­toire finale. Impuissant sur le ser­vice adverse (aucun break) et défaillant sur le sien (5 breaks concé­dés, seule­ment 53% de pre­mières balles), « Manna » finit ter­ras­sé en trois sets secs : 6–3, 6–3, 6–1.

Pour Alexander Zverev, c’est en revanche une pres­ta­tion plus que convain­cante sor­tie face au numé­ro 36 mon­dial, après des débuts pous­sifs à Melbourne Park. Au pro­chain tour, il fau­dra encore éle­ver son niveau de jeu face à Dusan Lajovic, tête de série numé­ro 23 du tournoi.