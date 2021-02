Les sei­zièmes de finale débutent demain à Melbourne et deux Français seront sur les courts. Chez les hommes, Mannarino affron­te­ra Zverev tan­dis que chez les femmes, la jeune Fiona Ferro sera oppo­sée à Swiatek. Deux matchs dif­fi­ciles, mais deux exploits possibles.

Pas un set concé­dé, 19 petits jeux encais­sés et 2h pas­sés sur les courts en moyenne sur deux matchs : Adrian Mannarino ne pou­vait sans doute pas rêver meilleur départ. Après avoir éli­mi­né le 98e puis le 41e joueur mon­dial, le Français ne connaî­tra pas demain la même adver­si­té, avec le numé­ro 7 mon­dial Alexandre Zverev face à lui. Rien que ça. Mais le joueur de 32 ans semble avoir abor­dé ce tour­noi d’une manière com­plè­te­ment relâ­chée, avec des coups de raquette d’une pré­ci­sion chi­rur­gi­cale. Même si l’opposition sera bien dif­fé­rente demain, le 36e joueur mon­dial peut espé­rer réa­li­ser l’exploit sur un ter­rain plus rapide cette année (ce qui à l’air de lui conve­nir), et un Zverev auteur d’une entrée dans la com­pé­ti­tion plu­tôt timide. Verdict demain à par­tir de 4h30 heure fran­çaise, sur la Rod Laver Arena.

Fiona Ferro devra éga­le­ment réa­li­ser l’exploit sur la Margaret Court Arena face Iga Swiatek, lau­réate sur­prise de Roland Garros en octobre der­nier. Mais la Française, hui­tième de fina­liste porte d’Auteuil, a de solides argu­ments pour battre la numé­ro 17 mon­diale. Vainqueure de son pre­mier tour­noi à Palerme l’année der­nière, la joueuse de 23 ans a signé hier un suc­cès encou­ra­geant face à la 21e joueuse mon­diale Rybakina sur le score de 6–4 6–4 en 1h36. Elle a l’occasion d’atteindre les hui­tièmes de finale à Melbourne pour la pre­mière fois de sa car­rière. Rendez‐vous demain matin à par­tir de 11h.