Auteur d’une sacrée perfor­mance ce mercredi au deuxième tour de l’Open d’Australie face au 11e joueur mondial, Hubert Hurkacz, Adrian Mannarino s’est présenté en confé­rence de presse d’après match avec son flegme légen­daire. Fidèle à sa répu­ta­tion, il ne savait pas qui il allait affronter jusqu’à 15 minutes avant la rencontre. Une méthode qui lui permet de se relâ­cher un maximum sans avoir à cogiter des heures avant la rencontre. Et ça paie.

« Je me sentais bien sur le court aujourd’hui (mercredi). Les condi­tions étaient plutôt bonnes. Ce court est incroyable. C’est toujours bien de jouer sur ce type de court. Quand j’ai joué mon premier match sur le court 7, il y avait beau­coup de vent mais ici, c’était parfait. Le public était sympa. J’ai vrai­ment aimé jouer ce soir. Je n’ai pas vrai­ment préparé ce match tacti­que­ment puisque je n’ai su que 15 minutes avant le match que j’al­lais joué Hurkacz. C’est un grand joueur. Je savais que ça allait être diffi­cile mais j’avais l’im­pres­sion d’avoir mes chances. Je me suis lancé et ça a marché. Je me sens plutôt bien ici. Les condi­tions me conviennent. Si je passe le prochain tour, ce sera mon meilleur résultat ici. Est‐ce que c’est la plus grande victoire de ma carrière ? En fait je m’en fous un peu. Je suis juste au troi­sième tour. »