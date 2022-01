Voir Adrian Mannarino atteindre les huitièmes de finale sur cette édition de l’Open d’Australie est une vraie belle surprise. Déjà parce qu’il le réalise pour la première fois de sa carrière et ensuite car la prépa­ra­tion n’a pas été idéale comme il l’a expliqué en confé­rence de presse.

« Ça a été compliqué l’année dernière entre les bles­sures après Wimbledon et la pandémie, le système de bulle où j’étais tout le temps bloqué dans ma chambre, avec du mal à trouver du plaisir sur le terrain. Mon clas­se­ment avait un peu dégrin­golé où il ne fallait vrai­ment pas que je me rate. Je m’en­traî­nais bien, mais sur ces deux premières semaines en tournoi, c’était un peu bizarre. Les matches, je les perdais, ça me faisait ni chaud ni froid… Mon coach ne compre­nait pas vrai­ment, il me deman­dait si c’était arrivé avant. En fait non, pas trop. J’étais un peu dans le flou. Et là, je repars sur une bonne vague. C’est moti­vant de battre de bons joueurs. »