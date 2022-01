Après un premier set extrê­me­ment accroché conclu par un tie‐break dantesque fina­le­ment remporté par Rafael Nadal, Adrian Mannarino a pêché physi­que­ment, gêné par une douleur à l’ad­duc­teur. Presque dans l’in­ca­pa­cité de courir, le Français savait que le match était déjà terminé face au Majorquin qui lui montait en puissance.

« Le premier set était serré. Je ne sais pas ce qui a fait la diffé­rence dans ce set, mais c’était très serré. Ensuite, je me suis senti un peu plus faible physi­que­ment et cela a fait une énorme diffé­rence pendant le match. Après le premier set, je ne pouvais pas vrai­ment lutter contre Rafa, vous savez, il jouait trop bien pour que je ne sois pas à 100 % », a regretté Adrian Mannarino, qui a le mérite de n’avoir pas abandonné.