Interrogé sur la possibilité que Novak Djokovic remporte un 25e titre du Grand Chelem, l’ancien numéro 1 mondial Marat Safin, aujourd’hui conseiller d’Andrey Rublev, n’a pas voulu y croire.
Marat Safin 🐐 @DjokerNole #AO26 pic.twitter.com/f4euoljgqi— TRAVEL&Sp🎾rts (@travel__Sports) January 15, 2026
« Novak joue toujours à un niveau exceptionnel, et c’est qu’il y a quelque chose qui cloche avec la nouvelle génération. Je ne veux bien sûr pas enlever le moindre mérite à Novak, qui est le meilleur joueur de l’histoire du tennis, mais quand même, allez les gars », a lâché l’ancien double lauréat en Grand Chelem.
Publié le samedi 17 janvier 2026 à 16:53