Interrogé sur la possi­bi­lité que Novak Djokovic remporte un 25e titre du Grand Chelem, l’an­cien numéro 1 mondial Marat Safin, aujourd’hui conseiller d’Andrey Rublev, n’a pas voulu y croire.

« Novak joue toujours à un niveau excep­tionnel, et c’est qu’il y a quelque chose qui cloche avec la nouvelle géné­ra­tion. Je ne veux bien sûr pas enlever le moindre mérite à Novak, qui est le meilleur joueur de l’his­toire du tennis, mais quand même, allez les gars », a lâché l’an­cien double lauréat en Grand Chelem.