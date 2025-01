Pour ceux qui suivent l’an­cien 7e joueur mondial, Mardy Fish, sur Twitter, l’au­to­dé­ri­sion est sa spécialité.

Mais au‐delà de la blague du début, l’Américain pose une vraie ques­tion suite à la défaite d’Alexander Zverev en finale de l’Open d’Australie ce dimanche, la troi­sième en Grand Chelem de sa carrière.

Besides me (obvi), who is the grea­test player to never win a major on the men’s side ? Talent wise, I’ll go with Rios. Zverev slide into that spot now ? Guy has been so damn good. Ferrer ? Mecir ? #fishy­ten­nis­thoughts