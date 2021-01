Ce mar­di, à l’occasion de la fête natio­nale aus­tra­lienne, Margaret Court s’apprête à être intro­ni­sée Compagnon de l’Ordre d’Australie, une très haute dis­tinc­tion dans ce pays. Celle‐ci « est décer­née pour des réa­li­sa­tions et mérites émi­nents du plus haut degré au ser­vice de l’Australie ou de l’humanité en géné­ral ». Spécialiste des sor­ties polé­miques, notam­ment envers la com­mu­nau­té LGBT, Margaret Court ne fait pas l’unanimité. Notamment auprès du Premier ministre de l’État de Victoria Daniel Andrews, qui « ne veut pas don­ner d’oxygène aux opi­nions hon­teuses et sec­taires de cette per­sonne ». Il affirme aus­si que « les vic­toires en Grand Chelem ne vous donnent pas le droit de cra­cher de la haine et de créer une divi­sion ».

Pour se défendre, Margaret Court affirme aimer tout le monde, ne rien avoir contre les gens et dire sim­ple­ment ce que dit la bible. Pas sûr que cela suf­fise à cal­mer les ardeurs.