Open d'Australie

Maria Sakkari tota­le­ment choquée : « Federer l’a fait, Alcaraz aussi, et main­te­nant moi ! Je joue au tennis depuis 25 ans et je n’avais jamais fait ça ! »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Opposée à la Française Léolia Jeanjean au premier tour de l’Open d’Australie, Maria Sakkari a signé un retour excep­tionnel, au point d’en rester elle‐même stupéfaite.

 « J’ai 30 ans, je joue au tennis depuis 25 ans, je n’ai jamais fait ça ! Je n’au­rais jamais pu imaginer réaliser un retour pareil. Roger (Federer) l’a fait, Carlos (Alcaraz) aussi, et main­te­nant moi ! Je pense que ce sera l’un des points du tournoi », a réagi la joueuse grecque lors de l’in­ter­view sur le court, après sa victoire en deux sets : 6–4, 6–2.

Magnifique !

Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 14:35

