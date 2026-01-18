Opposée à la Française Léolia Jeanjean au premier tour de l’Open d’Australie, Maria Sakkari a signé un retour exceptionnel, au point d’en rester elle‐même stupéfaite.
« J’ai 30 ans, je joue au tennis depuis 25 ans, je n’ai jamais fait ça ! Je n’aurais jamais pu imaginer réaliser un retour pareil. Roger (Federer) l’a fait, Carlos (Alcaraz) aussi, et maintenant moi ! Je pense que ce sera l’un des points du tournoi », a réagi la joueuse grecque lors de l’interview sur le court, après sa victoire en deux sets : 6–4, 6–2.
La réaction de Sakkari est marrante. pic.twitter.com/rPbkeM2O8r https://t.co/p9IiRLMfD8— Tennis Legend (@TennisLegende) January 18, 2026
Magnifique !
Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 14:35