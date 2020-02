Dans l’Equipe ce matin, le coach et ami de Novak Djokovic, Marian Vjada fait quelques confidences sur sa relation avec le champion serbe : « C’est un bon étudiant. Il apprend toujours. Il écoute. On a parfois l’impression qu’il se moque de ce qu’on peut. lui dire, mais non, il prend, il essaie, il ne dit jamais que c’est stupide. C’est peut-être sa plus grande qualité. Il ne dit jamais non. Il travaille dessus. Il écoute, ça m’impressionne toujours »