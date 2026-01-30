La victoire excep­tion­nelle en cinq sets de Novak Djokovic face à Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie en a ébloui plus d’un.

Il faut dire que la perfor­mance du Serbe, à bientôt 39 ans, est tout simple­ment mons­trueuse face à un joueur 15 ans plus jeune et double tenant du titre à Melbourne.

Alors qu’il jouera ce dimanche, face à Carlos Alcaraz, pour un histo­rique 25e Grand Chelem en carrière, Nole a reçu un hommage appuyé de la part de l’an­cienne cham­pionne fran­çaise, Marion Bartoli.

Djokovic n’est pas seule­ment le plus grand joueur de tennis, il est proba­ble­ment le plus grand sportif de l’histoire. À bientôt 39 ans, il va jouer sa 38eme finale de grand chelem🎾 #monu­mental #AO26 — MARION BARTOLI (@bartoli_marion) January 30, 2026

« Djokovic n’est pas seule­ment le plus grand joueur de tennis, il est proba­ble­ment le plus grand sportif de l’histoire. À bientôt 39 ans, il va jouer sa 38eme finale de Grand Chelem », a écrit, émer­veillée, la lauréate de Wimbledon 2013.