AccueilOpen d'AustralieMarion Bartoli après la victoire exceptionnelle de Djokovic contre Sinner en demi-finales...
Open d'Australie

Marion Bartoli après la victoire excep­tion­nelle de Djokovic contre Sinner en demi‐finales : « Novak n’est pas seule­ment le plus grand joueur de tennis, il est proba­ble­ment le plus grand sportif de l’histoire »

Thomas S
Par Thomas S

-

1301
Australian Open - Melbourne - 20�12025

La victoire excep­tion­nelle en cinq sets de Novak Djokovic face à Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie en a ébloui plus d’un. 

Il faut dire que la perfor­mance du Serbe, à bientôt 39 ans, est tout simple­ment mons­trueuse face à un joueur 15 ans plus jeune et double tenant du titre à Melbourne.

Alors qu’il jouera ce dimanche, face à Carlos Alcaraz, pour un histo­rique 25e Grand Chelem en carrière, Nole a reçu un hommage appuyé de la part de l’an­cienne cham­pionne fran­çaise, Marion Bartoli. 

« Djokovic n’est pas seule­ment le plus grand joueur de tennis, il est proba­ble­ment le plus grand sportif de l’histoire. À bientôt 39 ans, il va jouer sa 38eme finale de Grand Chelem », a écrit, émer­veillée, la lauréate de Wimbledon 2013. 

Publié le vendredi 30 janvier 2026 à 16:01

Article précédent
L’émotion pure de Djokovic après son exploit contre Sinner : « Je suis sans voix pour être honnête. Ça semble irréel. Ça m’a rappelé la finale contre Nadal »
Article suivant
Les larmes poignantes du manager de Djokovic, Carlos Gomez, après l’ex­ploit de Novak contre Sinner

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.