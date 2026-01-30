La victoire exceptionnelle en cinq sets de Novak Djokovic face à Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie en a ébloui plus d’un.
Il faut dire que la performance du Serbe, à bientôt 39 ans, est tout simplement monstrueuse face à un joueur 15 ans plus jeune et double tenant du titre à Melbourne.
Alors qu’il jouera ce dimanche, face à Carlos Alcaraz, pour un historique 25e Grand Chelem en carrière, Nole a reçu un hommage appuyé de la part de l’ancienne championne française, Marion Bartoli.
Djokovic n’est pas seulement le plus grand joueur de tennis, il est probablement le plus grand sportif de l’histoire. À bientôt 39 ans, il va jouer sa 38eme finale de grand chelem🎾 #monumental #AO26— MARION BARTOLI (@bartoli_marion) January 30, 2026
« Djokovic n’est pas seulement le plus grand joueur de tennis, il est probablement le plus grand sportif de l’histoire. À bientôt 39 ans, il va jouer sa 38eme finale de Grand Chelem », a écrit, émerveillée, la lauréate de Wimbledon 2013.
Publié le vendredi 30 janvier 2026 à 16:01