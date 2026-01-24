Quand Marion Bartoli a quelque chose à dire, elle ne le fait pas à moitié.
Consultante pour RMC Sports, la lauréate de Wimbledon 2013 n’a pas hésité à critiquer le comportement d’Elsa Jacquemot, lors du deuxième tour de l’Open d’Australie.
Pour rappel, la joueuse française de 22 ans, classée 60e mondiale et opposée ce jour‐là à Yulia Putintseva, a poussé son entraîneur à quitter le stade après avoir lâché en plein match : « Il l’a entraînée (Putintseva, ndlr) pendant des années et il y a des schémas dont il ne m’a même pas parlé, c’est quand même dingue comme scénario ».
Mais ce qui a le plus dérangé Marion, c’est l’attitude de Jacquemot envers Alizé Cornet, fraîchement nommée capitaine de Billie Jean King Cup et présente dans sa box lors de cet incident.
« Ce qui m’a le plus choquée dans cette situation, c’est qu’Elsa s’est permise de parler également extrêmement mal à Alizé Cornet », a expliqué Bartoli dans l’émission, les Grandes Gueules du Sport. « Jamais de ma vie entière je n’aurais osé dire un mot envers Guy Forget et Amélie Mauresmo, mes deux capitaines de Fed Cup quand ils étaient assis dans mes box pour me voir jouer parce que j’étais membre de l’équipe de France. Si tu n’as plus ce respect là ce n’est pas possible. À la limite un coach que tu payes je peux l’entendre. Mais tu ne peux pas hurler comme elle l’a fait sur la capitaine qui n’a rien à voir… »
Publié le samedi 24 janvier 2026 à 19:50