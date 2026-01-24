AccueilOpen d'AustralieMarion Bartoli recadre sèchement la Française Elsa Jacquemot : "Jamais de ma...
Open d'Australie

Marion Bartoli recadre sèche­ment la Française Elsa Jacquemot : « Jamais de ma vie entière je n’au­rais osé parler comme ça. Si tu n’as plus ce respect, ce n’est pas possible »

Thomas S
Par Thomas S

-

1622

Quand Marion Bartoli a quelque chose à dire, elle ne le fait pas à moitié. 

Consultante pour RMC Sports, la lauréate de Wimbledon 2013 n’a pas hésité à criti­quer le compor­te­ment d’Elsa Jacquemot, lors du deuxième tour de l’Open d’Australie.

Pour rappel, la joueuse fran­çaise de 22 ans, classée 60e mondiale et opposée ce jour‐là à Yulia Putintseva, a poussé son entraî­neur à quitter le stade après avoir lâché en plein match : « Il l’a entraînée (Putintseva, ndlr) pendant des années et il y a des schémas dont il ne m’a même pas parlé, c’est quand même dingue comme scénario ».

Mais ce qui a le plus dérangé Marion, c’est l’at­ti­tude de Jacquemot envers Alizé Cornet, fraî­che­ment nommée capi­taine de Billie Jean King Cup et présente dans sa box lors de cet incident. 

« Ce qui m’a le plus choquée dans cette situa­tion, c’est qu’Elsa s’est permise de parler égale­ment extrê­me­ment mal à Alizé Cornet », a expliqué Bartoli dans l’émis­sion, les Grandes Gueules du Sport. « Jamais de ma vie entière je n’aurais osé dire un mot envers Guy Forget et Amélie Mauresmo, mes deux capi­taines de Fed Cup quand ils étaient assis dans mes box pour me voir jouer parce que j’étais membre de l’équipe de France. Si tu n’as plus ce respect là ce n’est pas possible. À la limite un coach que tu payes je peux l’entendre. Mais tu ne peux pas hurler comme elle l’a fait sur la capi­taine qui n’a rien à voir… »

Publié le samedi 24 janvier 2026 à 19:50

