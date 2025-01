Connue pour son franc‐parler, Marion Bartoli n’a pas hésité à réagir de manière très directe et franche suite aux propos du jour­na­liste austra­lien sur Novak Djokovic lors d’un repor­tage diffusé en direct à la télévision.

Des propos qui ont mis le feu aux poudres à partir du moment où le joueur serbe a refusé de s’ex­primer sur le court suite à sa victoire ce dimanche face à Jiri Lehecka en huitièmes de finale de l’Open d’Australie.

It’s shameful what he said. Clown🤡