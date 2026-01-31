A l’issue de la demi‐finale entre Sinner et Djokovic, l’Equipe a eu la bonne idée de joindre Marion Bartoli. L’ancienne championne tricolore qui est une « fan » de Novak était forcément admirative du parcours du Serbe. Questionnée sur la finale qui l’attend face à Carlos Alcaraz, elle pense que Novak peut le faire.
« Bien évidemment que je le crois capable de gagner. Ce match‐là sera pour l’histoire, quoi qu’il arrive. Pour Novak, gagner son 25e tournoi du Grand Chelem et rentrer encore plus dans l’histoire. Et pour Carlos, ce serait le plus jeune à faire le Grand Chelem en carrière. Ce sera une finale absolument spectaculaire, un feu d’artifice. Les deux vont avoir des traces physiques, c’est sûr, mais je pense que Carlos a encore plus puisé parce qu’il a eu des crampes. Et on sait que Novak en finale de l’Open d’Australie, c’est dix victoires – zéro défaite. Je ne peux pas dire que quelqu’un qui a gagné toutes ses finales ne peut pas en gagner une onzième. Après, bien sûr que c’est un défi ultime, que Carlos est un immense champion et que c’est difficile de faire un pronostic. Mais ce qu’il a montré déjà sur cette demie va faire changer d’avis beaucoup de personnes qui, pour moi, l’ont enterré beaucoup trop tôt. Il démontre que c’est le « GOAT ultime ». »
