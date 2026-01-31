AccueilOpen d'AustralieMarion Bartoli sur le défi de Djokovic face à Alcaraz : "Je...
Open d'Australie

Marion Bartoli sur le défi de Djokovic face à Alcaraz : « Je ne peux pas dire que quel­qu’un qui a gagné toutes ses finales ne peut pas en gagner une onzième »

A l’issue de la demi‐finale entre Sinner et Djokovic, l’Equipe a eu la bonne idée de joindre Marion Bartoli. L’ancienne cham­pionne trico­lore qui est une « fan » de Novak était forcé­ment admi­ra­tive du parcours du Serbe. Questionnée sur la finale qui l’at­tend face à Carlos Alcaraz, elle pense que Novak peut le faire.

« Bien évidem­ment que je le crois capable de gagner. Ce match‐là sera pour l’his­toire, quoi qu’il arrive. Pour Novak, gagner son 25e tournoi du Grand Chelem et rentrer encore plus dans l’his­toire. Et pour Carlos, ce serait le plus jeune à faire le Grand Chelem en carrière. Ce sera une finale abso­lu­ment spec­ta­cu­laire, un feu d’ar­ti­fice. Les deux vont avoir des traces physiques, c’est sûr, mais je pense que Carlos a encore plus puisé parce qu’il a eu des crampes. Et on sait que Novak en finale de l’Open d’Australie, c’est dix victoires – zéro défaite. Je ne peux pas dire que quel­qu’un qui a gagné toutes ses finales ne peut pas en gagner une onzième. Après, bien sûr que c’est un défi ultime, que Carlos est un immense cham­pion et que c’est diffi­cile de faire un pronostic. Mais ce qu’il a montré déjà sur cette demie va faire changer d’avis beau­coup de personnes qui, pour moi, l’ont enterré beau­coup trop tôt. Il démontre que c’est le « GOAT ultime ». »

