Après les annonces du premier ministre de l’état du Victoria sur la vacci­na­tion des joueurs dési­rant entrer sur le terri­toire austra­lien, son ministre des sports, Martin Pakula, s’est récem­ment exprimé sur le sujet et s’est montré un poil moins directif.

« Si j’étais un joueur ATP ou WTA, je me ferais vacciner », a déclaré Pakula à la station de radio locale SEN. « Cela leur donnera la meilleure chance de jouer à l’Open d’Australie avec les restric­tions plus minimes qui pour­raient être en place pour ces personnes. »

Les fron­tières de l’Australie restent effec­ti­ve­ment fermées aux non‐résidents, et Pakula a déclaré qu’il ne savait pas si les personnes non vacci­nées seraient auto­ri­sées à entrer dans le pays d’ici l’Open d’Australie, qui commence le 17 janvier. « Cela va faire l’objet, je le soup­çonne, de discus­sions au cabinet national et parmi le cabinet fédéral. »

Alors que le premier Grand Chelem du calen­drier 2022 doit avoir lieu dans environ trois mois, le flou demeure toujours autour de l’organisation.