Consultant pour Tennis Channel, Martina Navratilova a été comme tous les obser­va­teurs très impres­sionnée par Jannik Sinner.

Selon elle, deux choses ont été déter­mi­nantes lors du duel entre Nole et Jannik.

Premièrement la qualité de Jannik qui n’a pas permis à Nole de d’ex­primer, de contrer ou de mettre en place son jeu au début de la rencontre. Deuxièmement, le fait que fina­le­ment le « hasard » a fait que le Serbe n’était pas dans un très grand jour.

« On a tous des jours où l’on se sent mieux, ou moins bien, le souci c’est que plus on est vieux, plus les jours durs sont vrai­ment durs et plus cruels. Je pense aussi que les matchs que Djokovic a joué en soirée ont pesé sur son physique et qu’il n’était pas aussi frais qu’il aurait du l’être pour riva­liser avec un Sinner en grande forme »