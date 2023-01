Après John McEnroe qui a eu des mots à la fois très justes et élogieux envers Rafael Nadal, c’est au tour de Mats Wilander, lui aussi de passage sur Eurosport, de s’ex­primer sur les chances de l’Espagnol de conserver son titre sur l’Open d’Australie qui débu­tera le 16 janvier prochain. Et d’après le Suédois, elles sont grandes.

« Rafael Nadal va être là dès le premier point de l’année à l’Open d’Australie, j’en suis sûr à 100 % à cause du soleil, des condi­tions, parce que le fait d’avoir gagné là‐bas l’année dernière est énorme. Avoir gagné l’Open d’Australie pour la deuxième fois de sa carrière, main­te­nant qu’il a gagné tous les Grands Chelems deux fois ou plus, c’est énorme. C’est ce qui le diffé­rencie du grand Roger Federer, qui n’a gagné qu’un seul Roland‐Garros. Rafa sait donc main­te­nant comment gagner dans tous les endroits diffé­rents. Le soleil commence à appa­raître et sa balle de tennis rebondit soudai­ne­ment plus haut que d’ha­bi­tude, ou du moins il sent qu’il peut saisir la balle et la faire tourner. Cela va augmenter son niveau de confiance de 25 à 50 % par rapport au jeu en salle où le soleil ne brille pas. Je pense que c’est la grande diffé­rence. Il faut juste qu’il arrive en bonne santé. Il va être un véri­table animal et je suis sûr qu’il va jouer son meilleur tennis. Il a de grandes chances de gagner l’Open d’Australie, comme il le fait à Roland‐Garros. »