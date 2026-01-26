Cinq ans et demi après le fameux épisode de l’US Open, où il avait été disqua­lifié pour avoir envoyé invo­lon­tai­re­ment une balle dans la gorge d’une juge de ligne, Novak Djokovic a bien failli vivre un scénario simi­laire, et abso­lu­ment cauche­mar­desque, samedi lors du troi­sième tour de l’Open d’Australie.

Alors qu’il menait d’un set et d’un break dans la deuxième manche, le Serbe a perdu son sang‐froid. Sur une balle trop longue de Botic Van de Zandschulp, Djokovic a lâché un coup de raquette rageur dans la balle, manquant de peu de toucher une ramas­seuse de balles.

Si Djokovic s’est excusé, ce geste a évidem­ment fait beau­coup parler. Dans sa tradi­tio­nelle chro­nique pour le journal L’Equipe, la légende Mats Wilander a tenté d’ex­pli­quer ce « craquage ».

« Lors de son dernier match (6−3, 6–4, 7–6 [4] contre Botic Van de Zandschulp au 3e tour), il y a eu cette petite alerte à la cheville droite mais, surtout, il y a eu ce geste d’hu­meur qui a failli lui faire envoyer la balle sur une ramas­seuse et, peut‐être, quitter le tournoi sur une disqua­li­fi­ca­tion. Comment peut‐il faire une chose pareille malgré toute son expé­rience ? Parce qu’il y a en lui une forme d’ani­ma­lité qui peut lui faire perdre le contrôle et qui a pu parfois s’ex­primer à l’en­contre de son clan, du public voire de lui‐même. Mais cette carac­té­ris­tique est aussi une immense qualité chez lui, quand elle le place au‐dessus de la mêlée et lui permet de dominer tous les autres. Il peut compter sur cette sorte de folie posi­tive que nous n’avons pas tous en nous et qui lui a fait gagner tant de matches. »

Directement qualifié pour les quarts de finale suite au forfait de Jakub Mensik, Novak Djokovic ne rejouera que mercredi face à Lorenzo Musetti, tombeur en trois sets de Taylor Fritz.