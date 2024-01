Dans sa chro­nique chez nos confrères de l’Equipe, Mats Wilander résume avec beau­coup de talent les problé­ma­tiques assez complexes liés à la défaite d’Alcaraz face à Zverev. Espérons que Carlos prendra le soin de lire tout ça car il est évident que l’an­cien joueur suédois a vu juste.

« Contrairement à Novak Djokovic ou à Rafael Nadal, Alcaraz n’est pas un joueur qui va faire le dos rond quand c’est compliqué. Il colle en perma­nence à sa nature de joueur à risque, que le tableau de score affiche 0–0 ou 5–5. Bien sûr, quand il joue bien, c’est le joueur le plus fun et le plus enthou­sias­mant qu’il m’ait été donné de voir, mais cette person­na­lité peut lui causer des défaites, comme celle qu’il vient de subir »