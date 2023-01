Si Mats Wilander est sans conteste un consul­tant légi­time étant donné son palmarès et sa connais­sance du jeu, cela ne l’empêche pas de faire des décla­ra­tions parfois étonnantes.

Ce fut notam­ment le cas ce lundi sur les antennes d’Eurosport alors qu’il était inter­rogé sur Novak Djokovic dont la forme inquiète à cause d’une bles­sure à la jambe gauche contractée lors du tournoi d’Adélaïde il y a une semaine.

« Je serais très surpris s’il ne gagne pas, mais d’un autre côté, il a sauté une séance d’en­traî­ne­ment aujourd’hui (lundi). Il a 35 ans, il s’éti­rait la jambe gauche à Adélaïde en demi‐finale et en finale, je n’ar­rive pas à croire qu’il ait joué et gagné là‐bas, mais c’est Novak Djokovic, alors pour­quoi ne pourrait‐il pas gagner l’Open d’Australie ? Parce que physi­que­ment, il est peut‐être trop préparé. Il n’a pas été auto­risé à jouer à l’US Open, puis il a joué à Tel Aviv, au Kazakhstan, a fait la finale à Paris, a remporté la finale de l’ATP, a joué à Adélaïde. Comparé à Rafael Nadal, Novak joue son meilleur tennis absolu, peut‐être depuis des années, ou du moins aussi bon qu’il ne l’a jamais été. Ce n’est pas toujours le meilleur endroit où être quand on commence un Chelem. »