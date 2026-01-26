Dans sa chro­nique pour l’Equipe ce lundi, le Suédois s’est penché sur le cas Djokovic et il est plutôt surpris de l’at­ti­tude de Novak quand celui‐ci s’ex­prime au sujet de ses deux rivaux Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Selon lui cette atti­tude ne fait même pas partie d’une tactique « mentale ».

« Bien sûr, Novak Djokovic (38 ans) est un peu plus lent qu’a­vant, mais il joue toujours aussi bien au tennis. Il sert aussi effi­ca­ce­ment, son coup droit est extrê­me­ment perfor­mant et, fran­che­ment, je n’ar­rive pas à l’ima­giner perdre avant les demi‐finales, parce que peu importe son adver­saire, tant qu’il ne s’ap­pelle ni Sinner ni Alcaraz. Novak jouit d’une très grande confiance en lui face à tous ses adver­saires poten­tiels, sauf ces deux‐là. Je suis étonné qu’il répète aussi souvent qu’ils sont les meilleurs du monde et qu’ils sont aussi bien meilleurs que lui. Peu importe que ce soit vrai, même si c’est gentil de sa part, il ne devrait pas le dire. Il cherche proba­ble­ment à se retirer de la pres­sion et à enlever aux gens l’im­pres­sion qu’il est encore un candidat aux plus grandes choses. Je ne crois pas pour autant que ce soit une stra­tégie, c’est juste sa philo­so­phie. Il regarde le monde avec clarté ; avec lui, c’est blanc ou c’est noir »