Dans sa chronique pour l’Equipe ce lundi, le Suédois s’est penché sur le cas Djokovic et il est plutôt surpris de l’attitude de Novak quand celui‐ci s’exprime au sujet de ses deux rivaux Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Selon lui cette attitude ne fait même pas partie d’une tactique « mentale ».
« Bien sûr, Novak Djokovic (38 ans) est un peu plus lent qu’avant, mais il joue toujours aussi bien au tennis. Il sert aussi efficacement, son coup droit est extrêmement performant et, franchement, je n’arrive pas à l’imaginer perdre avant les demi‐finales, parce que peu importe son adversaire, tant qu’il ne s’appelle ni Sinner ni Alcaraz. Novak jouit d’une très grande confiance en lui face à tous ses adversaires potentiels, sauf ces deux‐là. Je suis étonné qu’il répète aussi souvent qu’ils sont les meilleurs du monde et qu’ils sont aussi bien meilleurs que lui. Peu importe que ce soit vrai, même si c’est gentil de sa part, il ne devrait pas le dire. Il cherche probablement à se retirer de la pression et à enlever aux gens l’impression qu’il est encore un candidat aux plus grandes choses. Je ne crois pas pour autant que ce soit une stratégie, c’est juste sa philosophie. Il regarde le monde avec clarté ; avec lui, c’est blanc ou c’est noir »
Publié le lundi 26 janvier 2026 à 08:20