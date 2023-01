Mats Wilander parle telle­ment que, tôt ou tard, certains de ses propos lui reviennent en pleine figure.

C’est exac­te­ment ce qu’il s’est passé ce mardi sur le plateau d’Eurosport après la magni­fique victoire d’Andy Murray contre Matteo Berrettini au premier tour de l’Open d’Australie.

Conscient d’être allé beau­coup trop loin en décla­rant il y a deux ans que le Britannique devait moins penser à lui et laisser la place aux jeunes alors que ce dernier accu­mu­lait les wild cards sur le circuit, le consul­tant suédois a décidé de faire son mea‐culpa. Et c’est la moindre des choses.

« Il y a deux ans, Andy, tu as joué à Roland‐Garros et je me suis demandé si c’était juste que tu prennes une wild card. Tu es allé jouer contre Stan Wawrinka sur le Philippe‐Chatrier, tu n’avais pas l’air motivé et je me suis dit que tu n’au­rais peut‐être pas dû prendre cette invi­ta­tion. Tu m’as ensuite dit que tu allais prendre toutes les wild cards possibles parce que tu voulais vrai­ment revenir. Aujourd’hui (mardi), tu m’as prouvé que j’avais tort d’une certaine manière, car te voir te battre comme ça, voir tes capa­cités à résoudre les problèmes et être récom­pensé pour tout le travail accompli, cela vaut la peine de rester dans ce métier. »