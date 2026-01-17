Dans sa célèbre chro­nique pour le quoti­dien l’Equipe, Mats Wilander n’en n’a que pour Carlos Alcaraz. On dirait même qu’il oublie que face à lui, il existe un autre cham­pion : Jannik Sinner.

« C’est pareil à chaque fois avec l’en­goue­ment lié à une nouvelle saison qui démarre : quand commence l’Open d’Australie, on sait qu’il va y avoir beau­coup de choses super inté­res­santes à suivre. Mais pas la peine de tourner autour du pot : ce que j’at­tends avec le plus d’im­pa­tience, c’est de voir comment Carlos Alcaraz va réagir après cette sépa­ra­tion avec Juan Carlos. L’engouement et l’émo­tion autour de ce chan­ge­ment montrent à quel point Carlos est grand. Il est le joueur le plus impor­tant que le tennis ait eu depuis long­temps. Il fait de ce sport quelque chose que les gens ont envie de regarder, qu’ils aiment le tennis ou pas. Et ce n’est pas souvent qu’on a eu ça. À part Federer et lui, je ne suis pas sûr de pouvoir penser à un troi­sième homme, pour être honnête. Vivement qu’il rejoue, maintenant »