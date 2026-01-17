Dans sa célèbre chronique pour le quotidien l’Equipe, Mats Wilander n’en n’a que pour Carlos Alcaraz. On dirait même qu’il oublie que face à lui, il existe un autre champion : Jannik Sinner.
« C’est pareil à chaque fois avec l’engouement lié à une nouvelle saison qui démarre : quand commence l’Open d’Australie, on sait qu’il va y avoir beaucoup de choses super intéressantes à suivre. Mais pas la peine de tourner autour du pot : ce que j’attends avec le plus d’impatience, c’est de voir comment Carlos Alcaraz va réagir après cette séparation avec Juan Carlos. L’engouement et l’émotion autour de ce changement montrent à quel point Carlos est grand. Il est le joueur le plus important que le tennis ait eu depuis longtemps. Il fait de ce sport quelque chose que les gens ont envie de regarder, qu’ils aiment le tennis ou pas. Et ce n’est pas souvent qu’on a eu ça. À part Federer et lui, je ne suis pas sûr de pouvoir penser à un troisième homme, pour être honnête. Vivement qu’il rejoue, maintenant »
Publié le samedi 17 janvier 2026 à 09:50