Fin tacti­cien et doté d’une tech­nique très parti­cu­lière, Jenson Brooksby détonne sur le circuit depuis qu’il a fait son appa­ri­tion au sein du top 50.

Tombeur de Casper Ruud au deuxième tour de l’Open d’Australie, l’Américain de 22 ans a reçu les compli­ments du consul­tant d’Eurosport, Mats Wilander, même ci ce dernier a avoué qu’il ne voudrait vrai­ment pas l’affronter.

« Il a une atti­tude incroya­ble­ment bonne, c’est un combat­tant. Il n’a pas de gros match, peut‐être qu’avec les balles plus lentes, le service n’est pas aussi lourd que d’ha­bi­tude, alors il s’en tire sans obtenir autant de points gratuits avec le service, mais depuis la ligne de fond, c’est un atta­quant de balle incroyable avec une super atti­tude. Il est frais, il n’a pas peur, et je pense que nous devons faire atten­tion. Si j’étais encore joueur, je détes­te­rais jouer contre Brooksby. Je veux dire, je détes­te­rais litté­ra­le­ment jouer contre lui ; il m’en­nuie­rait à mourir et c’est un problème. »