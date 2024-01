Dans une nouvelle chro­nique écrite pour L’Equipe, Mats Wilander ne tarit pas d’éloges sur la surprise fran­çais de l’Open d’Australie, Arthur Cazaux, et notam­ment sa personnalité.

« J’aimerais dire d’en­trée que j’aime beau­coup la person­na­lité d’Arthur Cazaux. J’avais remarqué qu’il n’avait pas serré la main d’Hubert Hurkacz (après la victoire de ce dernier en huitièmes de finale, ndlr), puis on m’a dit qu’il n’avait pas voulu donner sa serviette à un fan après son entraî­ne­ment, tout cela à cause d’un virus qu’il avait contracté la veille. Ça montre à quel point il fait atten­tion aux autres. Il est ouvert sur le monde et j’adore cet état d’es­prit. Ça dit beau­coup de lui. »