Spectateur attentif de la défaite de Rafael Nadal face à Mackenzie McDonald, ce mercredi au deuxième tour de l’Open d’Australie, Mats Wilander, consul­tant star d’Eurosport, est revenu sur ce match marqué par la bles­sure à la hanche de l’Espagnol qui a quand même tenu à terminer la rencontre.

« Rafa a été poussé un peu trop sur son côté coup droit à cause de la tactique de McDonald. Rafa a dû courir pour défendre et il a fini par se blesser, donc à mes yeux, c’est un KO tech­nique, proba­ble­ment parce que nous regar­dons un homme de 36 ans qui n’a pas joué assez de matchs, mais c’est dû à beau­coup de malchance, évidem­ment. Dans les années 80, personne ne se bles­sait à la hanche car le jeu n’était pas assez rapide. Il y avait des moments où vous couriez à 100 % pour quelque chose, mais les pas entre les coups n’étaient jamais assez explo­sifs pour vous blesser. Le jeu d’au­jourd’hui est telle­ment diffé­rent et cela peut arriver à tout moment. C’est telle­ment plus rapide et vous devez pousser immé­dia­te­ment, et il y a beau­coup de chance. »