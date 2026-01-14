Consultant pour Eurosport, l’an­cien cham­pion suédois ne croit pas que le chan­ge­ment d’en­trai­neur au sein du team de Carlitos va avoir de lourdes consé­quences. Pour Mats, l’Espagnol a déjà acquis suffi­sam­ment d’ex­pé­rience pour parvenir à digérer ce changement.

« Je ne pense pas que cela chan­gera grand‐chose au final, car Carlos Alcaraz est trop mûr. Carlos Alcaraz connaît trop bien le jeu pour que je crois que l’ab­sence de Juan Carlos puisse freiner sa progres­sion » affirme le Suédois.

On veut bien croire Mats mais on pense aussi que le tirage au sort aura son impor­tance surtout si dès le premier tour Carlitos tombe sur un « os », on veut dire par là un joueur qui lui posera des problèmes et donc de l’inquiétude.