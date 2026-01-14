Consultant pour Eurosport, l’ancien champion suédois ne croit pas que le changement d’entraineur au sein du team de Carlitos va avoir de lourdes conséquences. Pour Mats, l’Espagnol a déjà acquis suffisamment d’expérience pour parvenir à digérer ce changement.
« Je ne pense pas que cela changera grand‐chose au final, car Carlos Alcaraz est trop mûr. Carlos Alcaraz connaît trop bien le jeu pour que je crois que l’absence de Juan Carlos puisse freiner sa progression » affirme le Suédois.
On veut bien croire Mats mais on pense aussi que le tirage au sort aura son importance surtout si dès le premier tour Carlitos tombe sur un « os », on veut dire par là un joueur qui lui posera des problèmes et donc de l’inquiétude.
Publié le mercredi 14 janvier 2026 à 08:45