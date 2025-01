Au micro d’Eurosport, le septuple lauréat en Grand Chelem, Mats Wilander, a donné son avis sur l’en­trée en lice un peu labo­rieuse de Novak Djokovic face à l’espoir améri­cain Nishesh Basavareddy (107e mondial).

« C’est un Novak qui peut aller loin. Il doit jouer beau­coup mieux que lors du premier set et demi, mais je pense qu’il a été un peu surpris aussi. Mais pour quel­qu’un comme lui, ce n’est pas du tout impor­tant de bien jouer, c’est juste impor­tant de passer et de ne pas passer quatre, cinq heures sur le court. A la fin, il a servi brillam­ment, il se dépla­çait brillam­ment. Il n’a jamais semblé fatigué, c’est un Novak Djokovic qui peut gagner le tournoi, c’est certain. Mais c’est dange­reux de perdre le premier set contre les meilleurs joueurs, donc il doit être un peu plus vif dès le début ».