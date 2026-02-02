Lorenzo Musetti doit avoir le moral dans les chaussettes, et on veut bien le comprendre.
Quelques jours après son terrible abandon en quarts de finale de l’Open d’Australie alors qu’il menait deux sets à zéro face à Novak Djokovic, l’Italien a annoncé son forfait pour la mini tournée sud‐américaine sur terre battue où il devait prendre part à deux tournois : l’ATP 250 de Buenos Aires (du 9 au 15 février) et l’ATP 500 de Rio (du 16 au 22 février).
« Comme vous l’avez peut‐être vu lors de l’Open d’Australie, je me suis blessé. J’ai passé des examens spécifiques et malheureusement, les résultats ne sont pas très bons », a déclaré dans un premier temps le 5e joueur mondial pour l’annonce de son forfait sur le tournoi argentin avant de prendre la décision de renoncer à toute la tournée.
« Après avoir pris connaissance des résultats de mes examens médicaux et de mes tests, mon équipe et moi‐même avons pris la décision difficile de nous retirer des tournois à venir à Buenos Aires et Rio de Janeiro. Je me concentre désormais sur ma rééducation afin de pouvoir revenir sur le court. Merci à tous pour votre soutien et j’espère vous revoir bientôt. »
