Lorenzo Musetti doit avoir le moral dans les chaus­settes, et on veut bien le comprendre.

Quelques jours après son terrible abandon en quarts de finale de l’Open d’Australie alors qu’il menait deux sets à zéro face à Novak Djokovic, l’Italien a annoncé son forfait pour la mini tournée sud‐américaine sur terre battue où il devait prendre part à deux tour­nois : l’ATP 250 de Buenos Aires (du 9 au 15 février) et l’ATP 500 de Rio (du 16 au 22 février).

« Comme vous l’avez peut‐être vu lors de l’Open d’Australie, je me suis blessé. J’ai passé des examens spéci­fiques et malheu­reu­se­ment, les résul­tats ne sont pas très bons », a déclaré dans un premier temps le 5e joueur mondial pour l’an­nonce de son forfait sur le tournoi argentin avant de prendre la déci­sion de renoncer à toute la tournée.

« Après avoir pris connais­sance des résul­tats de mes examens médi­caux et de mes tests, mon équipe et moi‐même avons pris la déci­sion diffi­cile de nous retirer des tour­nois à venir à Buenos Aires et Rio de Janeiro. Je me concentre désor­mais sur ma réédu­ca­tion afin de pouvoir revenir sur le court. Merci à tous pour votre soutien et j’es­père vous revoir bientôt. »