Forcément l’interruption providentiel pour actionner la fermeture du toit va créer une polémique puisque cette décision a été prise alors que Jannik Sinner crampait. Or c’est la thermomètre qui a été à l’origine de ce changement de conditions de jeu.
Du coup, Benoit Maylin a décidé d’anticiper en prévenant les fans, c’est plutôt drôle.
« Je tiens à préciser que toutes les personnes qui vont commencer à crier au complot scandaleux concernant ce toit providentiel mis exclusivement pour protéger Sinner, ne sont que des pauvres et misérables étrons, et sont priées de dégager de mon compte »
Va‐t‐il être entendu ?
Sûrement par ceux qui suivent attentivement le circuit et connaissent les règles, mais cela ne représente pas forcément la majorité des personnes qui vont « tomber » sur cette info.
Après il faut insister sur le fait qu’il s’agit de « chance » plutôt que de favoritisme.
Publié le samedi 24 janvier 2026 à 08:45