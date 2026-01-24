Forcément l’in­ter­rup­tion provi­den­tiel pour actionner la ferme­ture du toit va créer une polé­mique puisque cette déci­sion a été prise alors que Jannik Sinner cram­pait. Or c’est la ther­mo­mètre qui a été à l’ori­gine de ce chan­ge­ment de condi­tions de jeu.

Du coup, Benoit Maylin a décidé d’an­ti­ciper en préve­nant les fans, c’est plutôt drôle.

« Je tiens à préciser que toutes les personnes qui vont commencer à crier au complot scan­da­leux concer­nant ce toit provi­den­tiel mis exclu­si­ve­ment pour protéger Sinner, ne sont que des pauvres et misé­rables étrons, et sont priées de dégager de mon compte »

Va‐t‐il être entendu ?

Sûrement par ceux qui suivent atten­ti­ve­ment le circuit et connaissent les règles, mais cela ne repré­sente pas forcé­ment la majo­rité des personnes qui vont « tomber » sur cette info.

Après il faut insister sur le fait qu’il s’agit de « chance » plutôt que de favoritisme.