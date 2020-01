Cocorico ! Le tennis français avait besoin de retrouver le sourire, il l’obtient avec ses juniors. La finale du tableau des garçons sera 100 % française et elle opposera Arthur Cazaux à Harold Mayot. Arthur Cazaux (5e mondial chez les juniors) a pris le meilleur du Letton Karlis Ozolins en s’imposant 4-6, 6-1, 6-2. De son côté, Harold Mayot (3e mondial) est sorti vainqueur du duel face à son compatriote Timo Legout en l’emportant 3-6, 6-3, 6-2.

Il s’agit de la quatrième finale franco-français dans un Grand Chelem juniors depuis le début de l’ère Open, la deuxième en Australie après celle entre Monfils et Ouanna en 2004. Geoffrey Blancaneaux, dernier Tricolore à avoir remporté un Grand Chelem chez les juniors à Roland-Garros 2016, aura donc un successeur. Alexandre Sidorenko, lui, est le dernier à s’être imposé à Melbourne. C’était en 2006.

Les finales 100 % Françaises en Juniors en Grand Chelem depuis le début de l’ère Open :

🇫🇷 1982 : Benhabiles vs Courteau

🇫🇷 2002 : Gasquet Vs Recouderc

🇦🇺 2004 : Monfils vs Ouanna

🇦🇺 2020 : Mayot vs Cazaux pic.twitter.com/vsqjTFpyo0

