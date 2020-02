Harold Mayot est devenu le 18e joueur tricolore à remporter un titre du Grand Chelem chez les juniors, le premier en Australie depuis Alexandre Sidorenko en 2006. Le Messin d’origine, qui fêtera ses 18 ans le 4 février, est revenu au micro de la Fédération française de tennis sur ce titre et ses objectifs : « Ce titre représente beaucoup de travail, de sacrifice. C’était une semaine incroyable. Ce n’est que le début et j’espère gagner beaucoup d’autres matchs ici, mais chez les pros (…) Mes prochains objectifs sont de progresser chaque jour, monter au classement ATP mais sans brûler les étapes. Il ne faut pas croire qu’on est déjà arrivé quand on gagne un Grand Chelem chez les juniors. On en est encore loin. Alors je vais travailler encore plus chaque jour pour atteindre mes objectifs. »