L’ex‐joueur améri­cain s’est exprimé chez nos confrères d’Eurosport. Et pour John, Rafa a très certai­ne­ment réalisé le plus gros come‐back de l’histoire face à Daniil Medvedev en finale de l’Open d’Australie.

« C’est sûre­ment l’un des plus grands come‐back eu égard aux circons­tances. Malheureusement, je fais partie de la liste avec un match que j’ai perdu alors que je menais deux sets à zéro (face à Lendl, lors de la finale de Roland‐Garros 1984, NDLR). En tout cas, c’est plus grand que de gagner après avoir été mené deux sets à zéro par Tsitsipas même si c’était un grand moment pour Novak Djokovic de réussir à renverser ce match et gagner Roland‐Garros pour la deuxième fois. Si vous prenez en compte le fait que Nadal n’avait plus joué depuis six mois, qu’il a eu une opéra­tion, qu’il a eu le Covid… Ajoutez‑y l’affaire Djokovic alors que les deux étaient censés se croiser en demi‐finale. »