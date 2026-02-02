Fin obser­va­teur du tennis, Paul Mc Namee aime la « poli­tique fiction », il a donc réfléchi à ce qu’il serait arrivé si Djokovic avait soulevé le trophée ce dimanche. Difficile d’af­firmer avec certi­tude qu’il a raison mais il est évident que le scénario aurait été différent.

I’m curious what Novak’s speech would have been if he won (he said on court that it was very different). I suspect he would have retired on the spot. Now he presses on to the other Slams, but I somehow doubt we’ll ever see him play in Australia again. What a player🙏 — Paul McNamee (@PaulFMcNamee) February 2, 2026

« Je suis curieux de savoir quel aurait été le discours de Novak s’il avait gagné (il a dit sur le court que c’était très diffé­rent). Je soup­çonne qu’il aurait pris sa retraite sur‐le‐champ. Maintenant, il se lance vers les autres Grands Chelems, mais j’ai quand même le senti­ment qu’on ne le reverra plus jamais jouer en Australie. Quel joueur ! »