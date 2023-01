Battre Rafael Nadal en Grand Chelem, même diminué, n’est jamais anodin. Beaucoup de joueurs peuvent en témoi­gner. Mackenzie McDonald a raconté en confé­rence de presse comment il avait vécu ce match avec la bles­sure du Majorquin inter­venue en fin de deuxième set.

« Ce n’était pas facile. Lorsque Rafa s’est blessé, cela m’a fait un peu réflé­chir sur le match, sur moi‐même et sur jeu que je prati­quais si bien dans les deux premiers sets. Je suis désolé pour lui, j’es­père qu’il se sent mieux. Le match n’est jamais fini, il ne voulait pas se retirer. Il a continué à se battre jusqu’à la fin, même s’il n’a pas joué à fond. Une fois que je l’ai breaké dans le troi­sième set, il n’a plus eu d’oc­ca­sions de break. Je ne sais pas à quoi ressemblent les statis­tiques, mais j’ai l’im­pres­sion que Nadal a fait plus de coups gagnants dans le troi­sième. J’ai défi­ni­ti­ve­ment remarqué un chan­ge­ment dans son jeu. »

L’Américain (65e) affron­tera Yoshihito Nishioka au 3e tour de l’Open d’Australie.