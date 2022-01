Invité à réagir à l’af­faire Novak Djokovc et son expul­sion d’Australie sur le plateau d’ESPN, John McEnroe a pris ardem­ment la défense du Serbe en esti­mant que le gouver­ne­ment austra­lien n’avait pas tenu sa promesse de lui accorder une exemp­tion médicale.

« Ce qui s’est passé ces 12 derniers jours avec Djokovic est une blague absolue et c’est vrai­ment triste la façon dont ça s’est terminé. C’est de la pure folie. Si Novak décide de ne pas se faire vacciner et que les auto­rités austra­liennes disent ‘vous ne pouvez pas venir, à moins que vous ne soyez vacciné’, fin de l’his­toire, c’est ou noir ou blanc. C’est de toute façon à Novak de décider s’il veut se faire vacciner ou non. Il a des convic­tions très fortes, il a le droit d’avoir ces convictions. »