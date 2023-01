Pour la première fois depuis le début de l’ère Open, les têtes de série 1 et 2 chez les hommes (Rafael Nadal et Casper Ruud) et chez les femmes (Iga Swiatek et Ons Jabeur) ont été toutes les quatre élimi­nées avant les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem. Ce n’est pas forcé­ment pour déplaire à John McEnroe qui se fiche un peu de ce genre statis­tiques et qui prend énor­mé­ment de plaisir durant cet Open d’Australie riche en surprises.

« Les tour­nois du Grand Chelem sont impré­vi­sibles et c’est aussi ce qui les rend géniaux d’une certaine manière. Mais les gens aiment bien sortir ces statis­tiques comme ‘Wow, c’est la première fois depuis que les deux premières têtes de série n’ont pas réussi à se quali­fier’. La bonne nouvelle, c’est que je pense que nous allons voir une nouvelle injec­tion de sang frais et de nouveaux visages, ce qui, au final, sera bon pour le jeu. Carlos Alcaraz a été une incroyable bouffée d’air frais, j’es­père qu’il sera bientôt de retour. Holger Rune n’a que 19 ans. On ne parlait pas beau­coup de Sebastian Korda il y a deux ans, ou il y a un an. Alors, espé­rons que ces histoires devien­dront aussi inté­res­santes et aussi passion­nantes que celles auxquelles nous nous sommes habi­tués », a déclaré le septuple vain­queur en Grand Chelem pour Eurosport.