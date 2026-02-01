Novak Djokovic a telle­ment repoussé les limites de son sport qu’il faudra peut‐être prendre un peu de temps pour réaliser l’am­pleur de son héri­tage le jour où il déci­dera de prendre sa retraite.

En lice ce dimanche pour remporter un 25e titre du Grand Chelem sur l’Open d’Australie, le Serbe, même s’il a fini par s’in­cliner contre Carlos Alcaraz après un premier set de toute beauté, a encore marqué les esprits tant, à bientôt 39 ans, il parvient encore à riva­liser, et même à surpasser par séquence, les meilleurs joueurs actuels.

Alors qu’ils évoquaient le palmarès invrai­sem­blable de Nole avant sa finale face à Carlitos, John McEnroe et Mats Wilander, tous deux consul­tants pour Eurosport, avaient du mal à réaliser. Et forcé­ment, John n’a pas pu manquer l’oc­ca­sion de faire rire tout le monde.

🗣️ Wilander

«Comment il fait ? Novak va jouer pour son 25e Grand Chelem. C’était impen­sable. »

🗣️ McEnroe

«Tu te rends compte. On a 7 titres du Grand Chelem chacun. Je pensais qu’on était plutôt bons, mais en fait, c’était de la merde. » pic.twitter.com/1tbh3DvkqV — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) February 1, 2026

