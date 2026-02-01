Novak Djokovic a tellement repoussé les limites de son sport qu’il faudra peut‐être prendre un peu de temps pour réaliser l’ampleur de son héritage le jour où il décidera de prendre sa retraite.
En lice ce dimanche pour remporter un 25e titre du Grand Chelem sur l’Open d’Australie, le Serbe, même s’il a fini par s’incliner contre Carlos Alcaraz après un premier set de toute beauté, a encore marqué les esprits tant, à bientôt 39 ans, il parvient encore à rivaliser, et même à surpasser par séquence, les meilleurs joueurs actuels.
Alors qu’ils évoquaient le palmarès invraisemblable de Nole avant sa finale face à Carlitos, John McEnroe et Mats Wilander, tous deux consultants pour Eurosport, avaient du mal à réaliser. Et forcément, John n’a pas pu manquer l’occasion de faire rire tout le monde.
😂 L’échange dans Courtside sur Eurosport.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) February 1, 2026
🗣️ Wilander
«Comment il fait ? Novak va jouer pour son 25e Grand Chelem. C’était impensable. »
🗣️ McEnroe
«Tu te rends compte. On a 7 titres du Grand Chelem chacun. Je pensais qu’on était plutôt bons, mais en fait, c’était de la merde. » pic.twitter.com/1tbh3DvkqV
Publié le dimanche 1 février 2026 à 17:40