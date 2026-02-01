AccueilOpen d'AustralieMcEnroe à Wilander à propos de Djokovic : "On a 7 titres...
Open d'Australie

McEnroe à Wilander à propos de Djokovic : « On a 7 titres du Grand Chelem chacun. Je pensais qu’on était plutôt bons, mais en fait, c’était de la merde »

Thomas S
Par Thomas S

-

0

Novak Djokovic a telle­ment repoussé les limites de son sport qu’il faudra peut‐être prendre un peu de temps pour réaliser l’am­pleur de son héri­tage le jour où il déci­dera de prendre sa retraite.

En lice ce dimanche pour remporter un 25e titre du Grand Chelem sur l’Open d’Australie, le Serbe, même s’il a fini par s’in­cliner contre Carlos Alcaraz après un premier set de toute beauté, a encore marqué les esprits tant, à bientôt 39 ans, il parvient encore à riva­liser, et même à surpasser par séquence, les meilleurs joueurs actuels. 

Alors qu’ils évoquaient le palmarès invrai­sem­blable de Nole avant sa finale face à Carlitos, John McEnroe et Mats Wilander, tous deux consul­tants pour Eurosport, avaient du mal à réaliser. Et forcé­ment, John n’a pas pu manquer l’oc­ca­sion de faire rire tout le monde. 

Mats Wilander : « Comment il fait ? Novak va jouer pour son 25e Grand Chelem. C’était impen­sable.
John McEnroe : Tu te rends compte. On a 7 titres du Grand Chelem chacun. Je pensais qu’on était plutôt bons, mais en fait, c’était de la merde. »

Publié le dimanche 1 février 2026 à 17:40

Article précédent
Craig Tiley (direc­teur du tournoi) : « Il devrait y avoir des matchs en cinq sets pour les femmes. Nous le mettrons certai­ne­ment en place en 2027, si pensons que c’est la bonne chose à faire »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.