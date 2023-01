Consultant pour Eurosport, John semble avoir fait son cho« c pour la grande finale même s’il explique qu’il pour­rait encore y avoir des surprises.

« Tsitsipas a des options et pour­rait lui rendre la vie diffi­cile en finale, mais Novak sera toujours le favori. Nous conti­nuons à voir des surprises dans cette édition et je ne serais pas surpris qu’un outsider finisse par remporter le tournoi. C’est le Slam le plus équi­libré dont je me souvienne depuis des années. C’est le Grand Chelem des grosses surprises »