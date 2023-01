Dans des propos accordés à Eurosport, John McEnroe a évoqué le retour de Novak Djokovic à l’Open d’Australie après sa saison 2022 riche en rebon­dis­se­ments suite à sa volonté farouche de ne pas se faire vacciner.

« Il est certai­ne­ment le favori. Il est évident qu’il y a beau­coup d’émo­tions dans sa tête, c’est certain. Il a passé l’une des années les plus folles pour un athlète dans toute l’his­toire. Quand il a une idée en tête, c’est assez diffi­cile de lui faire changer sa façon de penser. Il a pris une déci­sion que la plupart des joueurs n’au­raient pas prise, moi y compris. Je respecte le fait qu’il s’y soit tenu. Mais main­te­nant, il est dans le bon état d’es­prit. Quelque chose me dit qu’il va être assez diffi­cile à battre à Melbourne. Il veut évidem­ment prouver qu’il est toujours là, et il semble qu’il le soit pour moi et pour la plupart des gens, donc ça ne me surpren­drait pas qu’il triomphe ici », a déclaré l’Américain.