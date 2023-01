Les fans de tennis et de sport en général se sont forcé­ment régalés devant le fantas­tique duel entre Andy Murray et Thanasi Kokkinakis, bouclé à 4h08 du matin heure locale, au bout de 5h45 de jeu.

John McEnroe a égale­ment pris du plaisir mais s’est mis à la place des deux joueurs et surtout du vain­queur, Murray, dont la récu­pé­ra­tion sera loin d’être opti­male avant son 3e tour contre Roberto Bautista Agut samedi.

« Cela arrive rare­ment, mais pour moi, ils (ndlr : l’or­ga­ni­sa­tion) devraient s’as­surer que cela n’ar­rive pas. Cela va être un match dont les gens parle­ront long­temps, mais c’est aussi un match qui affecte gran­de­ment les chances d’Andy d’aller plus loin dans le tournoi. Ce genre de situa­tion s’est déjà produit par le passé et cela a affecté les joueurs à chaque fois. Dans quel autre sport – Coupe du monde, foot­ball améri­cain ou NBA – jouent‐ils jusqu’à quatre heures du matin ? C’est abso­lu­ment absurde que ces choses se produisent. Il devrait y avoir une sorte de point limite… Après, quelle est l’heure la plus tardive où les joueurs devraient arrêter ? Ces choses doivent être réglées », a râlé le septuple vain­queur en Grand Chelem sur Eurosport.