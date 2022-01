Rafael Nadal n’est plus qu’à un match de frapper un énorme coup dans la course au GOAT. En cas de victoire, il dépas­se­rait Novak Djokovic et Roger Federer avec 21 titres du Grand Chelem, alors que le Serbe semblait clai­re­ment le mieux placé pour finir en tête il y a encore quelques semaines.

Après le match, John McEnroe a souligné sur Eurosport à quel point peu d’ob­ser­va­teurs voyaient Rafael Nadal capable d’aller au bout, tandis que Nole occu­pait toute l’attention.

« Ça a commencé avec l’af­faire reten­tis­sante de Novak Djokovic. Tout le monde ne parlait que de lui et du fait qu’il était le gars qui allait entrer dans l’his­toire et battre le record. Eh bien, ils ont oublié de mentionner que Rafael Nadal était là », a déclaré l’Américain, encore surpris et impres­sionné par ces légendes.

« Je ne sais pas ce que cela signifie pour l’his­toire du tennis, ces gars sont tout simple­ment incroyables, et ils conti­nuent de le prouver. »