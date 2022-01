Après avoir réagi un peu à chaud à l’ex­pul­sion de Novak Djokovic du terri­toire austra­lien en quali­fiant la déci­sion de ridi­cule, John McEnroe s’est de nouveau exprimé sur cette affaire dans l’émis­sion le Cube d’Eurosport. Et l’Américain redoute que toute cette histoire laisse des traces sur le numéro 1 mondial.

« Il n’y a aucun doute que cet épisode va frapper dure­ment Djokovic. Maintenant, il y a une incer­ti­tude au sujet de Roland‐Garros, il devra être vacciné pour y jouer, et qu’en est‐il de Wimbledon ? Il ne se soucie pas de ces autres tour­nois, donc c’est vrai­ment, vrai­ment malheu­reux pour un gars qui avait travaillé si dur pour être aimé. C’est diffi­cile d’être aimé et je connais les moments où les gens sont contre vous, mais au fond de nous, nous voulons être aimés. Lorsqu’il a perdu contre Daniil Medvedev à l’US Open et qu’il était en quête du Grand Chelem calen­daire, il a dit que la plus grande chose était qu’il s’était senti touché par l’af­fec­tion du public. L’Australie est l’en­droit qu’il aime le plus et il n’a même pas joué, alors cela devient ridi­cule. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. »