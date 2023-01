John a donné un bel entre­tien à nos confrères d’El Pais.

Il s’ex­prime sur tous les sujets et notam­ment sur le fait que l’on a encore trop tendance à parler de l’âge d’or du Big 3 plutôt que se projeter sur ce que nous propose déjà les nouvelles stars du tour.

« On ne peut pas nier qu’Alcaraz a du charisme, on ne peut pas nier que Kyrgios en a aussi, et regardez Rune, il a peur de rien. Il est clair que nous devons encou­rager les joueurs de tennis à s’ex­primer davan­tage. L’âge d’or du Big 3 avec Djokovic, Federer, Nadal, c’était bien mais il faut main­te­nant penser à bien valo­riser les cham­pions d’au­jourd’hui » a déclaré John qui a toujours un oeil précis sur les futures tendances du tour.